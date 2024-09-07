اليوم السبت 7-9-2024.. تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

يهتم كثير من المصريين بمتابعة حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، ولذلك تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة لتجنب ساعات الذروة.

حالة الطقس في مصر اليوم السبت

كما يحرص كثير من المصريين علي متابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

حالة الطقس في مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 8 سبتمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدًا الأحد 8 سبتمبر، فمن المتوقع أن يستمر طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 8 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الأحد: القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة والمحسوسة 35، والسواحل الشمالية العظمي 32 والمحسوسة 35، وجنوب سيناء العظمي 37 والمحسوسة 39، وشمال الصعيد العظمي 37 والمحسوسة 39، وجنوب الصعيد 40 والمحسوسة 41.

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة كلما اقتربنا من فصل الخريف.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي طوال شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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