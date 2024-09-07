حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر اليوم السبت 7-9-2024

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم السبت أجواء حارة ورطبة خلال النهار في القاهرة الكبرى، حيث ستظل درجات الحرارة مرتفعة مع استمرار الشعور بالحرارة بسبب الرطوبة العالية. من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، مما قد يساعد على تلطيف الأجواء جزئيًا خاصة خلال ساعات الليل، ونكشف التفاصيل عبر موقع الموجز.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

في الإسكندرية، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا ورطبًا نهارًا مع نشاط للرياح أحيانًا، مما يوفر بعض الانتعاش. وتستمر الأجواء دافئة ورطبة ليلاً مع فرص لظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي قد تساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تتوقع الهيئة أن تسود الأحوال الجوية المستقرة نسبيًا في معظم أنحاء البلاد اليوم، مع طقس حار ورطب خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة ليلاً. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك نشاط للرياح المعتدلة على فترات في مناطق متعددة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

القاهرة الكبرى: حار نهارًا ورطب، مائل للحرارة ليلًا.

الإسكندرية والسواحل الشمالية: طقس معتدل نهارًا مع نشاط رياح، ودافئ ليلًا.

شمال الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

جنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.



توقعات الطقس في الأيام القادمة



من المتوقع استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة ليلاً، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. وتستمر الأجواء حارة ورطبة في أغلب المناطق، مع بقاء الرياح نشطة على فترات، مما يوفر بعض التحسن في الإحساس العام بالحرارة.

تأثير الطقس على درجات الحرارة والرطوبة



من المنتظر أن تظل نسب الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية. وستستمر الأجواء مستقرة نسبيًا مع ظهور السحب التي قد تساهم في تلطيف الأجواء خلال الليل، مما يعزز الشعور بالراحة في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا