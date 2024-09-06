حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. ظاهرة جوية متوقعة

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر.. تشهد البلاد اليوم الجمعة موجة جوية جديدة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مختلف المناطق.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار في معظم أنحاء البلاد، بينما يشتد الحر في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل، فيميل الطقس إلى الحرارة مع استمرار الرطوبة.

حالة الطقس

ويرصد الموجز خلال التقرير التالي درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس اليوم في القاهرة

تفاصيل الظاهرة الجوية المتوقعة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع في مناطق شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى. هذه السحب ستساهم في تلطيف الأجواء بين الحين والآخر، كما يُتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة في جميع أنحاء البلاد.

نسب الرطوبة المتوقعة

تتفاوت نسب الرطوبة اليوم بين المناطق المختلفة، ففي القاهرة والوجه البحري، تصل النسبة العظمى إلى 80-85%، بينما تكون الصغرى بين 35-40%. أما في السواحل الشمالية، فتتراوح النسبة العظمى بين 90-95% والصغرى بين 50-55%. وفي شمال الصعيد، تتراوح الرطوبة العظمى بين 55-60% والصغرى بين 20-25%.

أما في جنوب الصعيد، فستكون النسبة العظمى بين 30-35% والصغرى بين 15-20%.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

في الإسكندرية وبعض مناطق البحر المتوسط تكون درجة الحرارة في حالة ارتفاع تصحبها نسبة رطوبة مرتفعة، إلى جانب رياح رملية خفيفة، مع احتمالية ارتفاع مستوى الأمواج من متر إلى مترين، يصاحبها رياح محملة بالأتربة والرمال، وعلى الرغم من سيطرة الحرارة على الأجواء، لكن محتمل أن تشهد الإسكندرية شبورة صباحية متوسطة تختفي مع اشتداد آشعة الشمس.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة مئوية والصغري 26 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة مئوية، والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة.

هذه التوقعات تشير إلى طقس حار في معظم المناطق، لذا ينصح بتوخي الحذر عند الخروج خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن المصرية

القاهرة: العظمى 33، الصغرى 26

العاصمة الإدارية: العظمى 34، الصغرى 25

6 أكتوبر: العظمى 34، الصغرى 25

بنها: العظمى 33، الصغرى 25

دمنهور: العظمى 32، الصغرى 25

وادي النطرون: العظمى 33، الصغرى 24

كفر الشيخ: العظمى 32، الصغرى 24

المنصورة: العظمى 33، الصغرى 25

الزقازيق: العظمى 33، الصغرى 26

شبين الكوم: العظمى 32، الصغرى 24

طنطا: العظمى 32، الصغرى 24

دمياط: العظمى 32، الصغرى 25

بورسعيد: العظمى 33، الصغرى 26

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حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. أجواء حارة ورطبة ونشاط للرياح

