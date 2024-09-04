حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. أجواء حارة ورطبة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية لليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب خلال النهار على معظم المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال الليل، فسيكون الطقس مائلاً للحرارة ورطبًا.

ويرصد الموجز خلال التقرير التالي درجات الحرارة وحالة الطقس لليوم الأربعاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء:

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح المعتدلة على معظم المناطق، مع فترات من النشاط المتقطع في بعض الأحيان.

كما توقعت الهيئة بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غد، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية.

ووفقًا لخرائط الطقس، من المتوقع تشكل شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة تلك القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة، الواقعة بالقرب من المسطحات المائية، للك توجه المواطنين بضرورة الحذر واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، خاصة لقادة السيارات

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

تسود حالة من الاضطراب في الإسكندرية وغيرها من مناطق البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تشهد غداً الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024 نشاط رياح محملة بالرمال، كما هناك توقع بهبوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

المدينة العظمى | الصغرى

| القاهرة 34° 26°

| العاصمة الإدارية 35° 25°

| 6 أكتوبر 35° | 25°

| بنها 34° | 26°

| دمنهور 33° | 25°

| وادي النطرون 34° | 25°

| كفر الشيخ 33° | 24°

| المنصورة 34° | 25°

| الزقازيق 35° | 25°

| شبين الكوم 34° | 26°

| طنطا | 34° | 26°

| دمياط | 32° | 25°

| بورسعيد | 33° | 25°

| الإسماعيلية | 36° | 25°

| السويس | 36° | 25°

| العريش | 32° | 24°

| رفح | 32° | 23°

| رأس سدر | 35° | 27°

| نخل | 34° | 18°

| كاترين | 30° | 16°

| الطور | 33° | 28°

| طابا | 31° | 27°

| شرم الشيخ | 38° | 29°

| الإسكندرية | 32° | 24°

| العلمين | 32° | 24°

| مطروح | 31° | 24°

| السلوم | 33° | 24°

| سيوة | 37° | 25°

| رأس غارب | 38° | 27°

| الغردقة | 39° | 28°

| سفاجا | 39° | 30°

| مرسى علم | 38° | 29°

| شلاتين | 38° | 30°

| حلايب | 35° | 31°

| أبو رماد | 37° | 30°

| رأس حدربة | 35° | 31°

| الفيوم | 35° | 25°

| بني سويف | 36° | 25°

| المنيا | 38° | 25°

| أسيوط | 38° | 27°

| سوهاج | 39° | 27°

| قنا | 42° | 30°

| الأقصر | 41° | 29°

| أسوان | 42° | 30°

| الوادي الجديد | 41° | 28°

| أبو سمبل | 42° | 29°

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