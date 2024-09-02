اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة بالتفصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكر بيان لهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا مع وجود فرص لنشاط الرياح المعتدلة التى تنشط احيانا على فترات متقطعة

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفه إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

متى يتحسن الطقس

وكشفت خرائط الطقس عن وجود نشاط للرياح يكون على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر خبراء الطقس أنه من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية خلال72 ساعة المقبلة، متوقعة أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءا من يوم الأربعاء المقبل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين على النحو التالي:

القاهرة 35 26

6 أكتوبر 36 25

بنها 35 25

دمنهور 34 25

وادى النطرون 33 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 25

دمياط 32 27

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

نخل 34 18

كاترين 30 16

الطور 35 28

طابا 33 26

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 23

مطروح 31 24

السلوم 32 24

سيوة 39 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 31

حلايب 35 30

أبورماد 38 31

رأس حدربة 35 30

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 43 29

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

حالة الطقس في الايام المقبلة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 40 41

درجات الحرارة يوم الخميس 5 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 39 40

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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