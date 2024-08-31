حالة الطقس غدا: الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة الأحد 1 سبتمبر 2024

حالة الطقس غدا : في ظل الاهتمام الكبير من المواطنين بمتابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة، ومع الارتفاع الملموس الذي تشهده مدن كالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، يقدم موقع "الموجز" تغطية شاملة ومحدثة لحالة الطقس.

وتشمل هذه التغطية التركيز على الظواهر الجوية الهامة، مع تقديم معلومات دقيقة حول درجات الحرارة المتوقعة.

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة الأحد 1 سبتمبر 2024

وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تكشف فيه توقعاتها ليوم غدٍ الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والطقس ليلًا يكون مائلا للحرارة، رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورصدت آخر صور للأقمار الصناعية وخرائط الطقس نشاطا للرياح المعتدلة، والتي تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط أمطار:

وتابعت الأرصاد الجوية، هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة الأحد 1 سبتمبر 2024 :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين :

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

ويواصل موقع "الموجز" تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد ، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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