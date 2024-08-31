حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر السبت 31 أغسطس 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، السبت 31 أغسطس 2024، على مختلف أنحاء البلاد. يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما خلال الليل، فيكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على معظم الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية. ونكشف التفاصيل عبر الموجز

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يتوقع أن تسجل القاهرة اليوم طقسًا حارًا رطبًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 80%، مما يزيد من الإحساس بالحرارة. كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة لتجنب الحوادث.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

في الإسكندرية، يسود طقس حار رطب نهارًا مع نسبة رطوبة تصل إلى 90%. يتوقع أن تكون الرياح معتدلة أحيانًا، مما يساهم في تحسين الأجواء قليلاً. كما ستكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح ستكون شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

توقعات درجات الحرارة اليوم تشمل ارتفاعات كبيرة خاصة في الجنوب، حيث تسجل أسوان أعلى درجة حرارة عند 44 درجة مئوية. فيما يلي بعض درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 35°، الصغرى 25°

الإسكندرية: العظمى 33°، الصغرى 24°

شرم الشيخ: العظمى 38°، الصغرى 29°

أسوان: العظمى 44°، الصغرى 29°

الأقصر: العظمى 43°، الصغرى 29°

سوهاج: العظمى 41°، الصغرى 27°

المنيا: العظمى 39°، الصغرى 25°

دمياط: العظمى 32°، الصغرى 26°

الغردقة: العظمى 39°، الصغرى 29°

بالإضافة إلى ذلك، توقعت خرائط الطقس سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، مع احتمالات لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل وجنوب الوادي الجديد.

أما حالة البحر الأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية، مما يجعل الأنشطة البحرية تتطلب الحذر.

ينصح بمتابعة النشرات الجوية المستمرة والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب التعرض لأي مخاطر نتيجة الظروف الجوية.

اقرأ أيضاً