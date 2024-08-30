‎اليوم الجمعة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوصحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل ورأس بناس، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

متى يتحسن الطقس

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يٌتوقع أيضًا أن يسود طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

6 أكتوبر 35 26

بنها 34 27

دمنهور 33 26

وادى النطرون 35 26

كفر الشيخ 33 27

المنصورة 34 27

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 27

طنطا 34 26

دمياط 32 27

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 36 25

السويس 35 26

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 40 27

نخل 36 21

كاترين 32 19

الطور 40 29

طابا 36 29

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 23

السلوم 34 25

سيوة 40 25

رأس غارب 41 29

الغردقة 41 30

سفاجا 42 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 39 31

حلايب 34 31

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 33 30

الفيوم 35 26

بني سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 27

سوهاج 42 26

قنا 44 31

الأقصر 44 30

أسوان 45 32

الوادى الجديد 44 26

أبوسمبل 44 30

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 31 أغسطس :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

حالة الطقس في الايام المقبلة

حالة الطقس الأحد 1 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

حالة الطقس الإثنين 2 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

حالة الطقس الثلاثاء 3 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

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