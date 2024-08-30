بعد كذب الرواية الإسرائيلية.. قرار عاجل من الأعلى للإعلام ضد مروجي الشائعات بشأن حادث طابا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد بعض المواقع والصفحات المصرية التي نشرت أخباراً مغرضة وغير صحيحة عن حادث طابا، وذلك بناءً على مصادر إسرائيلية مشبوهة، دون التحقق من مصداقية تلك الأخبار أو التأكد من اتجاهات الجهات التي تروج لها. وأوضح المجلس أن السلطات المصرية قامت بنفي تلك الأخبار، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية في نشر الأخبار. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

قرار عاجل من الأعلى للإعلام ضد مروجي الشائعات بشأن حادث طابا

وأشار المجلس في بيانه إلى أن عملية رصد تلك المواقع جارية حاليًا بهدف الحفاظ على معايير المهنية والمصداقية في الإعلام. وأكد أن العمل الصحفي يستوجب عدم اللجوء إلى المصادر المحرضة أو المجهولة، وشدد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية لنقل الحقائق بصورة كاملة ودقيقة.

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يناشد كافة وسائل الإعلام الابتعاد عن الشائعات التي تنتهك القيم والمعايير الصحفية والإعلامية، وتروج لأخبار كاذبة تهدف إلى نشر الفوضى والتأثير السلبي على الرأي العام. وأكد على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة التي تتمتع بأقصى درجات الدقة والتحري في نقل المعلومات، وذلك لضمان إعلام الجمهور بالحقائق الكاملة وبطريقة تليق بمستوى الإعلام المصري.

حادث طابا اليوم

كشف مصدر أمني مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" سبب حادث طابا اليوم وعدد الضحايا، موضحًا أن حادث الطعن الذي وقع بأحد فنادق مدينة طابا اليوم، كان نتيجة مشاجرة بين عامل مصري وأربعة سائحين من عرب 48، وأسفر عن إصابة العامل المصري بجروح خطيرة وإصابات لثلاثة من السائحين. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

عدد ضحايا حادث طابا اليوم

وأكد المصدر الأمني أن عدد إصابات حادث طابا اليوم قد ارتفع ليصل إلى 4 مصريين و3 سائحين من عرب 48، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في الحادث لمعرفة التفاصيل الدقيقة والأسباب التي أدت إلى المشاجرة، وسط تأكيدات من المسؤولين بأن الحادث لا يرتبط بأي تهديد أمني أوسع في المنطقة