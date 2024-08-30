سبب حادث طابا اليوم وعدد الضحايا.. وتكذيب للرواية الإسرائيلية

كشف مصدر أمني مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" سبب حادث طابا اليوم وعدد الضحايا، موضحًا أن حادث الطعن الذي وقع بأحد فنادق مدينة طابا اليوم، كان نتيجة مشاجرة بين عامل مصري وأربعة سائحين من عرب 48، وأسفر عن إصابة العامل المصري بجروح خطيرة وإصابات لثلاثة من السائحين. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى للقناة أن الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن عملية طعن متعمدة ضد مواطنيها في طابا غير صحيحة، مشددًا على أن الحادث لم يكن إلا مشاجرة داخلية بين العاملين بالفندق والسائحين.

عدد ضحايا حادث طابا اليوم

وأكد المصدر الأمني أن عدد إصابات حادث طابا اليوم قد ارتفع ليصل إلى 4 مصريين و3 سائحين من عرب 48، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في الحادث لمعرفة التفاصيل الدقيقة والأسباب التي أدت إلى المشاجرة، وسط تأكيدات من المسؤولين بأن الحادث لا يرتبط بأي تهديد أمني أوسع في المنطقة

سبب حادث طابا اليوم

ووفقًا لشهود العيان، فإن سبب المشاجرة كان عدم دفع السائحين لمقابل بعض الخدمات التي تم استخدامها في الفندق، مما أدى إلى تصاعد التوتر ووقوع الإصابات. وشهد الحادث أيضًا إصابة ثلاثة من العمال المصريين بجروح متفاوتة، بخلاف إصابة عامل مصري آخر بجروح خطيرة.

تستمر السلطات المصرية في التحقيق للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث، وتحديد المسؤوليات للتعامل معها وفق القانون، مع التأكيد على أن الوضع الأمني في طابا مستقر ولا يوجد تهديد أمني للسائحين أو العاملين في الفنادق.

نفي الرواية الإسرائيلية

نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما ورد في الإعلام الإسرائيلي حول الحادث، مؤكداً أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى وقوع حادث طعن استهدف مواطنيها غير دقيقة. وأوضح المصدر أن الحادث كان مجرد مشاجرة وليس عملية طعن ممنهجة، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تتابع التحقيقات الأولية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

تحقيقات مستمرة

تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة التفاصيل الدقيقة والأسباب التي أدت إلى المشاجرة، وسط تأكيدات من المسؤولين بأن الحادث لا يرتبط بأي تهديد أمني أوسع في المنطقة. ومن المتوقع أن تصدر السلطات المصرية بيانًا رسميًا حول نتائج التحقيقات الأولية والتدابير التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة السائحين والعاملين في الفنادق بالمدينة.