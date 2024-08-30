آخر تطورات حادث طعن سياح في طابا بعد مشاجرة مصري مع 4 إسرائليين

كشف مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية آخر تطورات حادث طعن سياح في طابا، مؤكدًا أن لا صحة لما تردد في الإعلام الإسرائيلي عن عملية طعن لمواطنيهم في مدينة طابا المصرية. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل حادث طعن في طابا

تحدث مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" عن وقوع حادث طعن لعدد من السائحين في مدينة طابا. وتُجرى حاليًا التحقيقات الأولية للكشف عن ملابسات الحادث، وسيتم الإعلان عن المستجدات تباعاً.

آخر تطورات حادث الطعن في طابا

وبخصوص آخر تطورات الحادث، أكد المصدر أنه لا يوجد قتلى أو إصابات خطيرة، حيث تبين أن الحادث عبارة عن مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين.

رواية شهود العيان حول الحادث

ووفقًا لشهود العيان، فقد نشبت المشاجرة بسبب خلاف حول دفع مقابل بعض الخدمات المستخدمة من قبل السائحين، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من العاملين المصريين.

كما أكد مصدر مصري مطلع عبر القاهرة الإخبارية، أن المشاجرة التي جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و 4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين

نفي الرواية الإسرائيلية

وفي هذا السياق، نفى مصدر مصري رفيع المستوى الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن حادث طعن لمواطنيهم في طابا، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في الإعلام الإسرائيلي.