بعد قرار الصحة بإغلاقها.. القصة الكاملة لوفاة طفل داخل مستشفى تبارك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى تبارك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات في وفاة طفل عمره 5 سنوات.

قصة وفاة طفل داخل مستشفى بالتجمع الخامس

ويوضح لكم الموجز التفاصيل الكاملة لوفاة طفل داخل مستشفى بالتجمع الخامس

القصة بدأت عندما استغاثت والدة طفل عمره 5 سنوات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت من خلالها، مرض نجلها وارتفاع درجة حرارته ما تطلب ذهابها إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة الجديدة.

وقالت والدة الطفل في حديثها: بعدما توجهت الي المستشفي قام الطبيب بالكشف علي الطفل وأخبرني بأنه يحتاج الي محلول مع إعطائه مضاد حيوي، وطلب من الممرض اختبار حساسية مضاد حيوي للطفل .

الطفل المتوفي

وأضافت، بعدما أجري الممرض اختبار الحساسية لطفلي ظهرت بقعة حمراء في يده، وهو ما أخبر به الطبيب المعالج ولكن طبيب مستشفي تبارك أمر الممرض بإعطاء الحقنة للطفل، رغم علمه من الممرض بوجود حساسية لدي الطفل.

وأشارت إلى أن نجلها بعدما حصل علي حقنة المضاد الحيوي بدأت حالته في تدهور بشكل كبير، ليفارق بعدها الحياة وسط حالة من الذهول.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسب اشتباه وجود تقصير من الطبيب الذي ناظر الطفل والتعامل الطبي الخاطئ مع الحالة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على الفور بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، للمرور على المستشفى ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل.

الطفل ووالدته

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن التحقيقات الأولية للجنة المشكلة كشفت عن عدم التعامل مع حالة الطفل وفقًا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات، كما قام ممثلي هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من ذات الأدوية التى أخذ منها الطفل لتحليلها والتأكد منها، مؤكدًا إصدار قرار فوري باغلاق المستشفي المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات، وجار نقل المرضى بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم وسلامتها.

ولفت "زكي" إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

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