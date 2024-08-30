أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قرارها بإغلاق مستشفى تبارك بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات المتعلقة بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

القصة الكاملة لـ غلق مستشفى تبارك بالتجمع الخامس بسبب وفاة طفل

ونكشف التفاصيل عبر الموجز بشأن القصة الكاملة لـ غلق مستشفى تبارك بالتجمع الخامس بسبب وفاة طفل.

الصحة توضح أسباب الإغلاق:

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجراء جاء بعد تلقي الوزارة شكوى تشير إلى وفاة الطفل نتيجة اشتباه في وجود تقصير من الطبيب الذي تعامل مع الحالة، بالإضافة إلى احتمال وجود أخطاء طبية في العلاج.

بناءً على ذلك، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعلاج الحر بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية. وتم تكليف اللجنة بمراجعة كيفية التعامل مع حالة الطفل وخطة علاجه.

نتائج التحقيقات الأولية:

أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن التحقيقات الأولية للجنة كشفت عن عدم اتباع البروتوكول الطبي الصحيح في التعامل مع حالة الطفل. كما قام ممثلو هيئة الدواء المصرية بأخذ عينات من الأدوية التي تم استخدامها لمعرفة مدى سلامتها وصلاحيتها. بناءً على ذلك، صدر قرار فوري بإغلاق المستشفى لحين انتهاء التحقيقات، وتم البدء في نقل المرضى المتواجدين بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية:

وأكد الدكتور هشام زكي حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة وحصول العاملين بها على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى تطبيق معايير مكافحة العدوى ومراجعة صلاحية الأدوية.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

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