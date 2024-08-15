الصحة تحذر من مخاطر التدخين الإلكتروني على صحة الإنسان .. كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مخاطر التدخين الإلكتروني، لأنه يعرض حياتهم للخطر، يعاني المدخنين من النوبات القلبية على مدار 24 ساعة فقط من القيام به، لذلك وجهت الصحة بعض التحذيرات في سياق التصدي لانتشار استخدام التبغ الإلكتروني بين الشباب والبالغين، والتي يرصدها موقع الموجز.



الصحة تحذر من مخاطر التدخين الإلكتروني على صحة الإنسان

حذرت وزارة الصحة من التدخين الإلكتروني، لأنه يسبب ضررًا على صحة العقل والقلب، الذي يتطور حتى أواخر المراهقة وبداية العشرينيات، مما يجعله خاصةً مؤذيًا لهذه الفئة العمرية.



كما نصحت وزارة الصحة جميع المدخنين بالتوقف والإقلاع عن جميع أشكال التبغ، بما في ذلك التبغ الإلكتروني، وخاصةً الشباب، للتوقف عن التدخين الإلكتروني والتبغ بشكل عام لما له من فوائد صحية كبيرة على المدى القريب والبعيد.

أكدت الدراسات الحديثة، أن مجرد التوقف عن التدخين له فوائد صحية سريعة، حيث ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية إلى النصف خلال 5-15 سنة.

مخاطر التدخين الإلكتروني

بالنسبة للمدخنين الذين يتوقفون عن التدخين لأكثر من 15 سنة، يصل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية إلى مستوى مماثل لغير المدخنين.

هذا التحذير يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الصحة العامة والتوعية بأخطار التدخين الإلكتروني، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

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