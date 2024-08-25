وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة

تصدر البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية محركات البحث المختلفة، اليوم الأحد 25 أغسطس 2024.

وارتفعت عمليات البحث بشكل مكثف على محركات البحث المختلفة وأشهرها جوجل، ووسائل السوشيال ميديا، من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن رابط الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية.

نتيجة تحاليل المعامل المركزية

كيفية الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية

وبالتزامن مع عمليات البحث المستمرة بشكل مكثف من قبل المواطنين، يرصد لكم “الموجز” كل التفاصيل الخاصة بكيفية الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية، وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية، وذلك وفقاً لمعاير وزارة الصحة المصرية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان موقعًا إلكترونيًا خاص بالإدارة المركزية للمعامل، والذى يساعد المواطنين عن الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية بكل سهولة ويسر دون الخروج من منازلهم.

الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم جواز السفر

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم جواز السفر، وقالت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة المعامل المركزية للتحاليل، يمكن الاستعلام من خلال إتباع عدة خطوات كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بالمعامل المركزية من هنا.

إدخال البيانات الكاملة للشخص الراغب في معرفة نتيجة تحاليل المعامل المركزية برقم الجواز.

كتابة البيانات والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي والمحافظة المقيم بها.

بعد ذلك اختيار أيقونة تحت عنوان الاستعلام عن نتيجة تحليل

بعد ذلك يتم تحديد البلد الراغب المسافر إليها الشخص.

يمكن للمواطن تحديد مكان وموعد إجراء التحليل.

يتم الضغط على زر الاستعلام.

تظهر كافة البيانات المطلوبة الاستعلام عنها بالتفاصيل الكاملة.

نتيجة تحاليل المعامل المركزية

الخدمات التى تقدمها الإدارة المركزية للمعامل

تعد المعامل المركزية هي معامل خاصة بالصحة العامة، وتتبع القطاع الوقائي لوزارة الصحة، ولها فروع في جميع المحافظات، ويعمل بالمعامل المركزية أكثر من 800 موظف.

تقوم الإدارة المركزية للمعامل بدور أساسي في مكافحة الأمراض المعدية والكشف عن مسببات الفاشيات والترصد للأمراض الوبائية حيث إن المعامل المركزية هي المعمل المرجعي في الدرن والالتهاب السحائي لدول اقليم الشرق الاوسط.

فحوص الأغذية المتداولة في الأسواق والواردة من الخارج للكشف عن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إجراء الفحوص الدورية لمياه الشرب والمياه المعبأة المحلية والمستوردة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للقرارات الوزارية والمواصفات القياسية المصرية والدولية.

تقديم خدمة التحاليل الطبية المختلفة.

المشروع القومي للكشف عن نقص هرمون الغده الدرقية وتحليل الفينيل كيتون يوريا (PKU) لحديثي الولادة.

إجراء تحاليل فيروسات الدم للراغبين في السفر للدول العربية وطالبي الحصول على الإقامة.

تقديم خدمة الفحص والمشورة لمرضى الإيدز.

إصدار شهادات الخلو من الامراض المعدية والوبائية لمتداولي الأغذية.

التدريب المستمر سواء داخل المعامل المركزية أو بالمحافظات.

المشاركة في صنع القرار ووضع المواصفات القياسية للأغذية والمياه.

المشاركة فى لجان التظلمات فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المشاركة في لجنة سلامة الغذاء، مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للاعتماد.

المشاركة في لجان فحوص الاقماح واللحوم فى بلد المنشأ مع وزارة التجارة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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