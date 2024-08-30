حقيقة حدوث حريق في محطة مصر.. السكة الحديد تكشف عمّا حدث اليوم

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأنباء المتداولة بشأن نشوب حريق في قطار داخل محطة مصر في رمسيس.

وأكّدت الهيئة في بيان لها ردًا على ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام، عدم صحة نشوب حريق في قطار داخل محطة مصر في رمسيس.

حريق في محطة رمسيس

وقال بيان الهيئة اطلع عليه الموجز إن :"أن ماحدث اليوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2024 14:00 عبارة عن خروج دخنة من العربة المخصصه لعمال ونش الخطر( الإستراحة ) بمحطة كوبري الليمونK وعلي الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي".

حريق في محطة مصر

وأضاف أن :"الدخنه بعيد عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها ولا يوجد أي اصابات او وفيات او اي تاخيرات وان الحركه منتظمة علي جميع المحطات والخطوط".

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر وتناشد السادة المواطنين بعدم الالتفاف الي الاخبار المغلوطة والكاذبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حقيقة حدوث حريق في محطة رمسيس

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في أحد طوابق كنيسة مارمينا في الأميرية، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران من جديد في الكنيسة الواقعة بمنطقة السواح.

وأوضحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الحريق نشب في حجرة ديكورات بالطابق السادس داخل الكنيسة جراء ألعاب نارية كان يتم إطلاقها في أحد الأفراح خلف الكنيسة وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده خارج الغرفة.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، إندلاع الحريق في الطابق السادس من الكنيسة ولم يسفر عنه ثمة إصابات وتم السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى بابقي مبنى الكنيسة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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