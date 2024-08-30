مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-8-2024 في سكك حديد مصر، كما يريد الكثيرين معرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة من القاهرة إلى الإسكندرية

وينشر لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الجمعة في سكك حديد مصر:

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.



ينطلق قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.

- يقوم قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحا.

- يقوم قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

- يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

- ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

- ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

- ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

- يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

ينطلق قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

- يقوم قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية »روسي« الساعة 16.30 ظهرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة «روسي» موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج



قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

- قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

- قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.



قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

- قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.



أسعار تذاكر القطارات اليوم الجمعة



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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