الآن جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 من القاهرة لـ المحافظات

يهتم كثير من المصريين بالبحث عن مواعيد القطارات، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، عبر محركات البحث المختلفة لمعرفة مواعيد القطارات المتجهة من وإلى القاهرة للوجهين البحري والقبلي، وذلك بجميع أنواع القطارات، خاصة أن غدًا هو عطلة نهاية الأسبوع والتي تشهد العديد من الخروجات والزيارات.

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

ومن جانبها، أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول مواعيد القطارات، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، كما يحرص الموجز علي تقديم خدمة أسعار تذاكر القطارات ومواعيد القطارات اليومية يوميًا، كجزء من خدماته المستمرة، وإليكم التفاصيل الكاملة:

مواعيد القطارات

أسعار تذاكر القطارات

وصل سعر تذكرة قطار 901 أكسبريس مكيف أسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

وبلغ سعر تذكرة قطار رقم 905 نوعة vip قيام درجة أولى 145 جنيه، ودرجة ثانية 115 جنيه.

وسجل سعر تذكرة قطار رقم 89 نوعة توربينى درجة أولى 105 جنيه، درجة ثانية 75 جنيه.

ووصل سعر تذكرة قطار رقم 913 نوعة اكسبريس اسباني 80 جنيه درجة اولى، درجة ثانية 65 جنيه.

وسجل سعر تذكرة قطار رقم 2023 نوعة تالجو درجة اولي 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

وبلغ سعر تذكرة قطار رقم 919 نوعة أكسبريس مكيف اسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة الثانية 65 جنيه.

ووصل سعر تذكرة قطار رقم 917 نوعة vip، سعر تذكرة درجة اولى 145 جنيه، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها

القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

القطار رقم 903: 6 صباحًا.

القطار رقم 905: 9 صباحًا.

القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

القطار رقم 911: 10 صباحًا.

القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

القطار رقم 921: 6 مساءً.

القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

القطار رقم 923: 6 مساءً.

القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

القطار رقم 3023: 5 مساءً.

القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة:

القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

القطار رقم 902: 6 صباحًا.

القطار رقم 906: 7 صباحًا.

القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

القطار رقم 928: 3 مساءً.

القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

القطار رقم 920: 10 مساءً.

القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة

القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

القطار رقم 980: 8 صباحًا.

القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

القطار رقم 990: 4 عصرًا.

القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

القطار رقم 988: 7 مساءً.

القطار رقم 2014: 9 مساءً.

القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

القطار رقم 996: 10 مساءً.

القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

القطار رقم 188: 6 مساءً.

القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

وبكل سهولة ومن البيت، يمكنك حجز تذاكر القطارات من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز من خلال موقعها الرسمي لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

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