الآن جدول مواعيد قطارات الزقازيق اليوم الخميس 22-8-2024 في سكك حديد مصر

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد قطارات الزقازيق اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، في قطارات السكك الحديد، وذلك لمعرفة مواعيد سفرهم، وأسعار تذاكر القطارات.

جدول مواعيد قطارات الزقازيق اليوم

وينشر لكم الموجز على النحو التالي، مواعيد قطارات الزقازيق اليوم الخميس:

القطار رقم "944" فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 6:05 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 7:30 صباحًا.

القطار رقم "946"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 6:30 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

القطار رقم "952"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:50 صباحًا.

القطار رقم" 186"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 12:45 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم

القطار رقم "954"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 3:35 عصرًا.

القطار رقم "956"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 3:30 عصرًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 5:10 عصرًا.

القطار رقم" 958"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 5:35 عصرًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 7:15 مساءً.

القطار رقم "960" فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 8:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:40 مساءً.

القطار رقم" 962"، فئة مكيف مميز، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 11:40 مساءً

يتحرك قطار رقم 374 من الزقازيق في تمام الساعة 04:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة في الساعة 06:25

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 376 يتحرك من الزقازيق الساعة 05:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 07:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 944 مكيف درجة ثانية، يتحرك من الزقازيق الساعة 5:40 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 7:20 صباحًا.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة قطارات الزقازيق والسفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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