متوفر الآن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 19-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين 19-8-2024 في سكك حديد مصر، كما يريد الكثيرين معرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم الإثنين 19 أغسطس الجاري.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية



وينشر لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الإثنين في سكك حديد مصر:



يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

يقوم قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 15.35 عصرا.

يقوم قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 17.10 مساء.

يقوم قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 20.15 مساء.

يقوم قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة و الإسكندرية من محطة القاهرة في تمام الساعة 17:00.

يقوم قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية في تمام الساعة 07:10 مساء.

يقوم قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية في تمام الساعة 07:15 مساء.

يقوم قطار 934 مكيف الإسكندرية والأقصر الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الإثنين



يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 4.30 مساء.

يقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة في تمام الساعة 5:50.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.



مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17.40 .

مواعيد القطارات اليوم الإثنين

أسعار تذاكر القطارات

وننشر لكم أسعار تذاكر قطارات التالجو خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

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يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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