هيئة السكك الحديدية تعلن مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة لعام 2024
كشفت هيئة السكك الحديدية عن جدول مواعيد القطارات المتجهة من الزقازيق إلى القاهرة لعام 2024, ويتطلع الكثير من المسافرين إلى معرفة مواعيد الرحلات من الشرقية إلى القاهرة.
مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة لعام 2024
زادت مؤشرات البحث عن مواعيد القطارات خاصة المسافرين من الزقازيق إلى القاهرة, لذا تستعرض جريدة “الموجز” مواعيد القطارات من الزقازيق إلى القاهرة لعام 2024, وجاءت المواعيد كالتالي:
مواعيد القطارات الصباحية
- يغادر القطار رقم "944"، فئة مكيف مميز، محطة الزقازيق في تمام الساعة 6:05 صباحًا، ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 7:30 صباحًا.
- ينطلق القطار رقم "946"، فئة مكيف مميز، من الزقازيق في الساعة 6:30 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحًا.
- أما القطار رقم "952"، يغادر الزقازيق في تمام الساعة 8:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة عند الساعة 9:50 صباحًا.
- ينطلق القطار رقم "186"، فئة مكيف مميز، من الزقازيق في تمام الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 12:45 مساءً.
مواعيد القطارات الظهيرة
- يغادر القطار رقم "954"، فئة مكيف مميز، محطة الزقازيق في تمام الساعة 2:00 ظهرًا، ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 3:35 عصرًا.
- ثم تبعه القطار رقم "956"، فئة مكيف مميز، الذي ينطلق من الزقازيق في الساعة 3:30 عصرًا، ويصل إلى القاهرة عند الساعة 5:10 عصرًا.
- وينطلق القطار رقم "958"، فئة مكيف مميز، من الزقازيق في تمام الساعة 5:35 عصرًا، ليصل إلى القاهرة عند الساعة 7:15 مساءً.
مواعيد القطارات المسائية
يغادر القطار رقم "960"، فئة مكيف مميز، محطة الزقازيق في تمام الساعة 8:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة عند الساعة 9:40 مساءً.
ينطلق القطار رقم "962"، فئة مكيف مميز، من الزقازيق في تمام الساعة 10:00 مساءً، ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 11:40 مساءً.
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