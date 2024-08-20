مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 20-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 20-8-2024، كما يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة أسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى الإسكندرية

وينشر لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء:



قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 4.30 مساء.

قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة في تمام الساعة 5:50.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 17.10 مساء.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 20.15 مساء.

قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية في تمام الساعة 07:10 مساء.

قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية في تمام الساعة 07:15 مساء.

قطار 934 مكيف الإسكندرية والأقصر الساعة 10:15 مساء.

قطار الروسي رقم 1203 القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 13.25 ظهرا.

قطار الروسي رقم 23 القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة و الإسكندرية من محطة القاهرة في تمام الساعة 17:00.

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى سوهاج

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17

أسعار تذاكر القطارات اليوم الثلاثاء

وننشر لكم أسعار تذاكر قطارات التالجو خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

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- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات



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