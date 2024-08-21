‎قبل ماتسافر.. اعرف مواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات وأسعار التذاكر

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة من أهم الخدمات التي يقدمها الموجز إلى متابعيه في صباح كل يوم، حيث يحرص الكثيرون على ترتيب خطط السفر بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024.

‎أسعار تذاكر القطارات

وكشفت الهيئة العامة للسكك الحديدة عن ‎أسعار تذاكر القطارات، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار تذاكر قطارات التهوية

القاهرة – بنها: 20 جنيها.

القاهرة – قويسنا: 25 جنيها.

القاهرة – بركة السبع: 25 جنيها.

القاهرة – طنطا: 30 جنيها.

القاهرة – كفر الزيات: 30 جنيها.

القاهرة – إيتاي البارود: 30 جنيها.

القاهرة – دمنهور: 35 جنيها.

القاهرة – سيدي جابر: 45 جنيها.

القاهرة – الإسكندرية: 45 جنيها.

قطارات تحيا مصر

القاهرة – بنها: 10 جنيهات.

القاهرة – قويسنا: 13 جنيها.

القاهرة – بركة السبع: 13 جنيها.

القاهرة – طنطا: 17 جنيها.

القاهرة – كفر الزيات: 20 جنيها.

القاهرة – إيتاي البارود: 20 جنيها.

القاهرة – دمنهور: 25 جنيها.

القاهرة – سيدي جابر: 35 جنيها.

القاهرة – الإسكندرية: 35 جنيها.

‎مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في تمام الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 4.30 مساء.

قطار رقم لقطار رقم 2025 من القاهرة في تمام الساعة 8 صباحًا، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في تمام الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 8.10 صباحا.

قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة في تمام الساعة 5:50.

قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية في تمام الساعة 07:15 مساء.

قطار 934 مكيف الإسكندرية والأقصر الساعة 10:15 مساء.

قطار الروسي رقم 1203 القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 20.15 مساء.

قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية في تمام الساعة 07:10 مساء.

قطار الروسي رقم 23 القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 16.30 ظهرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة و الإسكندرية من محطة القاهرة في تمام الساعة 17:00.

‎مواعيد القطارات من سوهاج الى للقاهرة

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.50 مساء.

قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 14.00.

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 14.20.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.10 مساء.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.20.

قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 2030 القاهرة أسوان (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

قطار رقم 890 ثالثة مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 936 القاهرة أسوان (مكيف) موعد قيامه الساعة 7.35.

قطار رقم 82 / نوم/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 90 /تحيا مصر/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

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