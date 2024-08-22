كامل.. جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 22-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 22-8-2024، وذلك لمعرفة مواعيد السفر المناسبة، كما يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار تذاكر القطارات اليوم الخميس.

مواعيد القطارات اليوم الخميس من القاهرة إلى الإسكندرية

وينشر لكم الموجز على النحو التالي مواعيد القطارات

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء

مواعيد القطارات اليوم

يقوم قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

يقوم قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

يقوم قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساء.

ينطلق قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

ينطلق قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية »روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

يقوم قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية »روسي« الساعة 16.30 ظهرا.

يقوم قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة- الإسكندرية الساعة 07:10 مساء.

ينطلق قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة -الإسكندرية الساعة 07:15 مساء.

يقوم قطار 934 مكيف الإسكندرية -الأقصر الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات اليوم الخميس من القاهرة إلى سوهاج

يقوم قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهرا.

يقوم قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصرا

يقوم قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج روسي الساعة 6.00 صباحا.

يقوم قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحا.

يقوم قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحا.

مواعيد القطارات اليوم الخميس



أسعار تذاكر القطارات اليوم الخميس



- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها

رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيية القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا.

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