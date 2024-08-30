أهم الأحداث التاريخيةالتي وقعت في 31 أغسطس عبر الزمان.. خد فكرة

أهم الأحداث التاريخية.. ننشر موجزًا لأبرز الأحداث التاريخية التي شهدها يوم 31 أغسطس، حيث يحفل هذا اليوم بتراث عالمي غني يشمل وقائع هامة في مجالات العلم، الأدب، والسياسة.

تخليدًا لأسماء الشخصيات البارزة التي تولت الحكم، والعلماء والأدباء الذين تركوا بصمات لا تُمحى عبر اختراعاتهم وكتاباتهم.

كما يضم اليوم ذكرى الكوارث التي أثرت بعمق في مسار البشرية.

ويقدم موقع "الموجز" قائمة مختصرة بهذه الأحداث التاريخية.

ومن أبرز الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم:

عام 1897: توماس إديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم الكينتوغراف.

عام 1918: البلاشفة يهاجمون القنصلية البريطانية في مدينة بتروغراد. أطلق جناح أنصار لينين من حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي الروسي هذا الاسم على نفسه عام 1903، واستمر استخدامه حتى بعد نجاح ثورة أكتوبر عام 1917، التي عرفت بالثورة البلشفية.

عام 1957: الإعلان عن استقلال ماليزيا.

عام 1982: آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.

عام 1989: ليبيا وتشاد توقعان اتفاقًا ينهي النزاع الحدودي بينهما والمستمر منذ 16 عامًا حول قطاع أوزو.

عام 1994: الجيش الجمهوري الإيرلندي يعلن وقف عملياته العسكرية للمرة الأولى منذ 25 عامًا، في ظل سعيه لتوحيد الجزيرة الأيرلندية.

عام 1996: أمين عام مجلس الأمن الروسي ألكسندر ليبيد يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشيشان ويؤجل حسم وضع الجمهورية القوقازية إلى 31 ديسمبر 2001.

عام 1997: وفاة ديانا سبينسر طليقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وصديقها دودي الفايد في حادث سيارة بنفق ألما في فرنسا. وصلت جثتها إلى إنجلترا بعد أيام وتمت جنازتها في 6 سبتمبر 1997، وشاهدها نحو 2.5 مليون شخص حول العالم، مما أحدث صدمة وحزنًا كبيرين.

عام 2005: سقوط وغرق أكثر من ألف شخص في نهر من فوق جسر الأئمة في العراق نتيجة التدافع الشديد.

عام 2010: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن نهاية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأن العراقيين أصبحوا مسؤولين عن الأمن في بلادهم.

عام 2016: عزل ديلما روسيف من رئاسة الجمهورية البرازيلية وتولي ميشال تامر خلفًا لها.

عام 2020: أعضاء المجلس النيابي اللبناني يُسمّون الدبلوماسي مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت.

ومن أبرز الوفيات في مثل هذا اليوم:

عام 1950: توفيت الممثلة المصرية كاميليا، والتي كانت من أبرز نجمات السينما المصرية في الأربعينيات وحازت على شهرة واسعة. وذلك في حادث سقوط طائرة بشكل غامض، عن عمر يناهز 30 عامًا، وقدمت آخر أفلامها "آخر كدبة" مع سامية جمال وفريد الأطرش عام 1950.

عام 2006: توفى محمد عبد الوهاب، لاعب كرة قدم مصري، بشكل مفاجئ أثناء تدريبات فريقه في 31 أغسطس 2006 عن عمر يناهز 22 عامًا. وكان قد بدأ مشواره مع الكرة في سن 14 عامًا بمركز شباب سنورس، وتألق مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، خاصة بعد مشاركته في فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006.

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