14 أغسطس .. أحداث بارزة وغيرت مجرى التاريخ .. في 14 أغسطس، سجل التاريخ أحداثًا محورية أثرت بشكل عميق على مسار البشرية.

بعض هذه الأحداث تُذكر بفضل تأثيرها الكبير، بينما قد يمر البعض الآخر دون أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا.

يُبرز هذا اليوم أيضًا الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب قيادية مؤثرة، بالإضافة إلى العلماء والأدباء الذين قدموا إسهامات مبتكرة وبصمات خالدة في مجالاتهم. كما يُعيد إلى الأذهان كوارث جسيمة هزت العالم وتركَت آثارًا عميقة.

14 أغسطس : أحداث بارزة تركت آثارًا عميقة في مجرى التاريخ الميلادي

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لمحة موجزة عن أبرز تلك الأحداث التاريخية.

14 أغسطس : في عام 1929 - تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين لجمع التبرعات لدعم الحركة الصهيونية.

14 أغسطس : في عام 1947 - استقلال باكستان عن الهند بقيادة محمد علي جناح، الذي أصبح أول حاكم عام لباكستان.

14 أغسطس : في عام 1974 - دخول الجيش التركي العاصمة القبرصية نيقوسيا إثر انقلاب عسكري في قبرص.

14 أغسطس : في عام 1994 - القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان، بعد سنوات من نشاطه الإجرامي.

لا يفوتك حدث في 10 أغسطس .. تعرف على أهم وأبرز الأحداث التاريخية

لا يفوتك حدث في 8 أغسطس : تعرف على أهم الأحداث التاريخية عبر الزمان

14 أغسطس : في عام 2005 - اصطدام طائرة "خطوط هيليوز الجوية" بجبل في اليونان، مما أسفر عن مقتل 121 شخصًا.

14 أغسطس : في عام 2017 - مجلس عموم المملكة المتحدة يعلن توقف ساعة بيغ بن عن العمل لأعمال الترميم بعد 157 سنة من التشغيل المتواصل.

14 أغسطس : في عام 2018 - فيضانات في ولاية كيرلا الهندية تودي بحياة 300 شخص وتشرد 200 ألف آخرين.

14 أغسطس : في عام 2020 - تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بكورونا 21 مليون حالة عالميًا.

أبرز المواليد:

14 أغسطس : في عام 1874- مصطفى كامل، السياسي المصري البارز وقائد الحركة الوطنية، مؤسس الحزب الوطني وجريدة اللواء.

أبرز الوفيات:

14 أغسطس : في عام 1981- صلاح عبد الصبور، شاعر عربي كبير ومدير عام دار الكتاب العربي ورئيس تحرير مجلة الكاتب.

14 أغسطس : في عام 2011- طلعت زين، مغني وملحن، اشتهر بأغنية "مكارينا" وعمل في السينما والمسرح.

14 أغسطس : في عام 2020 - شويكار، الفنانة القديرة التي تميزت بالكوميديا في المسرح والسينما المصرية.

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