أبرز أحداث التاريخ الميلادي .. في يوم 30 أغسطس ، تخلد الذاكرة أحداثًا تاريخية محورية شكلت مسار البشرية بعمق. فبينما تبرز بعض هذه الأحداث بتأثيرها الكبير، يمر البعض الآخر دون أثر يذكر.

هذا اليوم يستحضر أبرز أحداث التاريخ الميلادي وأيضًا ذكرى الشخصيات القيادية البارزة، بالإضافة إلى العلماء والأدباء الذين تركوا إسهامات مبتكرة وبصمات خالدة في مجالاتهم، كما يعيد إلى الأذهان كوارث جسيمة هزت العالم وتركَت آثارًا لا تُمحى.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس عبر التاريخ الميلادي .. تعرف عليها

ويقدم موقع "الموجز" لمحة موجزة عن أهم تلك الأحداث التاريخية.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1914، استولت القوات الألمانية على مدينة أميان الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1918، حاولت الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان اغتيال الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين لاعتقادها بخيانته للاشتراكية.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1944، دخلت القوات السوفيتية العاصمة الرومانية بوخارست.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1946، انسحبت القوات البريطانية من سوريا ولبنان.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1955، انتهت مفاوضات إيكس ليبان بين الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية، تمهيدًا لنهاية الحماية الفرنسية على المغرب.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1982، تم إطلاق القمر الصناعي «كوزموس -1402» لإجراء تجارب تتعلق بمناورات في الفضاء.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1991، أعلنت أذربيجان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1993، تم تدشين مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، وهو أحد أكبر المساجد في العالم.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1997، قُتل 48 شخصًا في الجزائر على يد المسلحين في معاليه بمقاطعات مختلفة.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 2020، تجاوز عدد الإصابات بجائحة كورونا 25 مليون شخص حول العالم.

وفيات بارزة في هذا اليوم:

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1980، توفي الشيخ محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر، عن عمر يناهز 86 عامًا.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 1986، توفي السيد بدير، مخرج ومؤلف وممثل مصري، عن عمر يناهز 71 عامًا.

أبرز أحداث يوم 30 أغسطس في عام 2006، توفي نجيب محفوظ، الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل في الأدب، عن عمر يناهز 95 عامًا.



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