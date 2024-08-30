ارتفاع عدد إصابات حادث طابا اليوم إلى 4 مصريين و3 سائحين من عرب 48

ارتفع عدد المصابين في حادث طابا اليوم إلى أربعة مصريين وثلاثة سائحين من عرب 48، بحسب ما أفاد مصدر أمني لقناة "القاهرة الإخبارية". موضحاً أن حادث اليوم في طابا وقع نتيجة مشاجرة داخل أحد الفنادق، وأسفرت عن إصابة عامل مصري بجروح بالغة، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين وصفت جروحهم بالمتوسطة، وعلى الجانب الآخر أصيب ثلاثة سائحين. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل حادث طابا اليوم

وفقًا لشهود العيان، لم يسفر الحادث عن قتلى، بل كان نتيجة مشاجرة بين العاملين في الفندق وعدد من السائحين. وأكد شهود العيان لـ"إكسترا نيوز" أن الخلاف نشب بسبب مشاكل مالية تتعلق بعدم دفع السائحين مقابل بعض الخدمات المستخدمة داخل الفندق، مما أدى إلى تصاعد الأمور وحدوث اشتباكات جسدية بين الجانبين.

عدد ضحايا حادث طابا

أفاد المصدر الأمني أن المشاجرة بدأت بين عامل مصري وأربعة سائحين من عرب 48، وأدت إلى إصابة العامل المصري بجروح خطيرة استدعت التدخل الطبي العاجل. وأضاف المصدر أن الإصابات بين السائحين الثلاثة وصفت بالمتوسطة إلى الطفيفة، ولا يوجد حتى الآن أي تقارير عن حالات حرجة بين المصابين.

نفي الرواية الإسرائيلية

وفي تطور آخر، نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما ورد في الإعلام الإسرائيلي حول الحادث، مؤكداً أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى وقوع حادث طعن استهدف مواطنيها غير دقيقة. وأوضح المصدر أن الحادث كان مجرد مشاجرة وليست عملية طعن ممنهجة، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تتابع التحقيقات الأولية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

تحقيقات مستمرة لـ حادث طابا اليوم

تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة التفاصيل الدقيقة والأسباب التي أدت إلى المشاجرة، وسط تأكيدات من المسؤولين بأن الحادث لا يرتبط بأي تهديد أمني أوسع في المنطقة. ومن المتوقع أن تصدر السلطات المصرية بيانًا رسميًا حول نتائج التحقيقات الأولية والتدابير التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة السائحين والعاملين في الفنادق بالمدينة.