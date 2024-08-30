أسعار الذهب العالمي تتراجع قليلا اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.. وتوقعات بتحقيق مكاسب شهرية

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة بشكل محدود، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، مدعومة بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل. وينتظر المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للحصول على إرشادات إضافية بشأن اتجاه السياسة النقدية، ننشر التفاصيل عبر الموجز.

أداء سعر الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمية انخفاضاً طفيفاً بأقل من 0.1% ليتداول حاليًا عند 2519 دولار، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2520 دولارا للأونصة، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 2512 دولارًا للأونصة، وفقًا للتحليل الفني لجولد بليون.

أسعار الذهب

يستمر الذهب في تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع بنسبة 3% خلال شهر أغسطس حتى الآن، مما يجعله في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي. منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر الذهب بنسبة 22%.

يظل الاتجاه العام للذهب نحو الصعود، مدعوماً بتغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي واستعداده لخفض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عوائد.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

يتوقع المتداولون حاليًا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، مع احتمالات بنسبة 66% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس و34% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

من الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تسعرت بالفعل على أساس خفض الفائدة المتوقع في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، لذا فإن قرار البنك الفيدرالي قد لا يؤثر كثيرًا على الذهب، وستتجه الأنظار إلى توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل الفائدة. وإذا أشار الفيدرالي إلى أن خفض الفائدة في سبتمبر هو قرار منفرد ولن يتبعه تخفيضات إضافية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الذهب.

ينتظر المتعاملون اليوم بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ستلعب هذه البيانات دورًا كبيرًا في توجيه مسار السياسة النقدية، خاصة مع الإشارة إلى أن القرارات المستقبلية للفائدة قد تعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة.

كما أظهرت التقديرات الثانية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام نمواً أعلى من المتوقع، مما يشير إلى قدرة الاقتصاد على تجنب الركود، ويخفف الضغط على الفيدرالي لإجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة. هذا الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة يحد من قدرة الذهب على تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة مع تعافي الدولار الأمريكي في الجلستين الماضيتين.