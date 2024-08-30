المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر بعد التراجع 10 جنيهات
سعر الذهب اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي كثر استعمالها على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
متى ينزل سعر الذهب
وشهد سعر الذهب اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، بمحلات الصاغة وشركات الذهب، بعد آخر انخفاض، حيث تراجع عيار 21 بنحو 10 جنيهات.
وعلى الرغم من التقلبات التي تعرض لها سعر الذهب في الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحافظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة، وبخاصة مع التوترات في الشرق الأوسط.
سعر الذهب عالميا
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، لتظل قريبة من مستويات قياسية مرتفعة مع تباطؤ انتعاش الدولار قبل بيانات التضخم الرئيسية التي من المرجح أن تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2515.76 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 2515.91 دولار للأوقية.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية بمقدار أقل من 20 دولارا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2532.05 دولار للأوقية (الأونصة) الذي سجلته الأسبوع الماضي.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 نحو: 2948.6 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 عند: 3440 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 نحو: 3931.4 جنيه.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,463
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,707
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,681
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,427
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,921
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,890
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,169
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,639
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,472
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,265
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 221,394
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 441,914
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,359
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,397,310
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,202,585
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