توقعات أسعار الذهب في مصر الأيام المقبلة مع نهاية أسبوع التعاملات

تستعرض لكم جريدة الموجز، توقعات أسعار الذهب في مصر الأيام المقبلة مع نهاية اسبوع التعاملات، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تمكنت الأوقية من استعادة جزء من خسائرها في البورصة العالمية.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتزايد التوقعات حول خفض أسعار الفائدة، وحالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف الاقتصادية العالمية.

توقعات أسعار الذهب في مصر الأيام المقبلة

أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بمقدار 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات أمس. وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3460 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية بمقدار 21 دولارًا ليصل إلى 2522 دولارًا.

أسعار الذهب

وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 3954 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2966 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 2307 جنيهات، والجنيه الذهب وصل إلى 27680 جنيهًا.

تراجع في الطلب وعمليات بيع عكسي

وتابع إمبابي قائلاً إن الأسواق المحلية لا تزال تشهد تراجعًا في الطلب مع تزايد عمليات البيع العكسي من قبل المواطنين، للاستفادة من الارتفاعات الحالية في الأسعار، مما أدى إلى تراجع الذهب نسبيًا، خاصة مع استمرار الإجازة السنوية للعديد من العاملين في السوق.

وأضاف أن أسعار الذهب المحلية تستمر في أداء قوي مع التوقعات بارتفاعات قادمة في البورصة العالمية، نتيجة رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب

توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وفي السياق ذاته، أشار إمبابي إلى أن تراجع أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء كان نتيجة لعمليات جني الأرباح في أسواق العقود الآجلة.

كما صرح جون ريد، كبير استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي، بأن الطلب على الذهب سيظل مرتفعًا، مدفوعًا بالأسواق الناشئة، خصوصًا في الصين والهند وتركيا.

ويتوقع أن تشهد الأسواق اليوم مزيدًا من التقلبات مع انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، المقرر صدورها غدًا الجمعة، للحصول على إشارات إضافية بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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