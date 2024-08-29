أبرزها سعر الصرف.. تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين

تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين.. تصدر المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، شبكة الإنترنت خاصة وأنه وجه رسالة طمأنة للمواطنين عن أسعار السلع وأسباب رفع أسعار الخضراوات.

الموجز يرصد تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين، وأبرز النقاط التي تحدث بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع السبوعي للحكومة بالعلمين.

تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين

وجاءت تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين كالتالي:

المتحف المصري الكبير

كانت من أهم وأولى تصريحاته بأن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، مشيرًا إلى أنه تم انتهاء الأعمال الخاصة بالمتحف ونطور الآن المناطق المحيطة بالمتحف والطرق التي تؤدي إلى المتحف كالطريق الدائري.

سعر الصرف

وضمت تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين أنه وجه رسالة مطمئنة للمواطنين بشأن سعر الصرف، قائلًا: «حابب اطمئن المصريين الأوضاع مطمئن ومستقرة ونضع دائمًا السيناريو الأسوأ ونتعامل مع الأمر حتى نكون جاهزين»، وبالتالي الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب.

إشادة صندوق النقد الدولي

وشملت تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين، أن صندوق النقد الدولي أشاد بترشيد الحكومة للإنفاق والقدرة على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر خرجت من أزمة خانقة.

أكد مدبولي على وجود تقارير عالمية أكدت أن مصر الدولة الوحيدة الآمنة سياحيًا وقادرة على الصمود وأنها ما زالت وجهة سياحية رغم وجودها في قلب الصراع الإقليمي.

انضباط سوق الدواء

ومن ضمن تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين تأكيده بأن المواطن سيلمس سريعًا انضباط سوق الدواء.

إنشاء معارض دائمة لتوفير السلع

كما وجه بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع، مشيرًا إلى أن هناك مقارات معارض سوف تكون دائمة وتقدم خدمات وسلع مخفضة للمواطنين.

تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين

عدم العودة لقطع الكهرباء

وكان هناك أيضًا تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين، حيث قال:« إننا نعمل على عدم العودة لقطع الكهرباء، ونعقد دائمًا العديد من الاجتماع لمتابعة ملف الطاقة في مصر».

وشدد على اهتمام الدولة الكبير بالطاقة الجديدة والمتجددة للاعتماد عليها لتقليل الاستيراد.

أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات

وهناك تصريحات هامة لرئيس الوزراء ورسالة طمأنة للمصريين معلنًا أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق يرجع بسبب العروة وسبب التغير بين العروة والثانية، مشيرًا إلى أنه يوجد مدة بين العروة والأخرى تشهد دائمًا ارتفاع أسعار بسبب نقص السلع في السوق، معقبًا: «هندخل مجموعة أخرى من السلع بجانب السلع الرئيسية والـ7 سلع المتواجدة حتى نمنع نقص السلع في الأسواق ونحد من ارتفاع أسعارها».

موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر

وكشف عن موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر ، قائلًا: «أننا نعمل الآن على كيفية تنفيذ الدعم النقدي وتطبيقه، ولو تم التوافق سوف نبدأ التطبيق من العام المالي القادم، وإذا تم التوافق على تحويل الدعم التمويني العيني إلى نقدي سيتم تفعيله من العام المالي المقبل على مراحل».

تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس بمدينة العلمين الجديدة سبق ووافق على تحديد الأسعار الاسترشادية «سعر ضمان» للمحاصيل السكرية لموسم 2025، حيث تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه والبنجر بـ2400 لسد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج .

ويأتي ذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،؛ بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن زيادة دخل المزارعين.

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