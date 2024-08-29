أسعار العملات الأجنبية الآن.. اطلع علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا، اليوم الخميس، 29 أغسطس 2024، بعد انخفاضه أمس الأربعاء، وذلك في معظم البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا للتحديثات الأخيرة على مواقع البنوك الرسمية.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، عند 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.60 جنيه للشراء، ونحو 70 .48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، نحو 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، 29 أغسطس 2024، ٣٫٧٥ ريال سعودي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، 29 أغسطس 2024، ٠٫90 يورو.

العملات الاجنبية

سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

الجنيه الإسترليني: 64.26 جنيه للشراء، و64.40 للبيع.

الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 57.44 جنيه للشراء، و 57.60 جنيه للبيع.

الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 33.75 جنيها للشراء، و33.82 جنيه للبيع.

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