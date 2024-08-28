‎أحدث أسعار العملات الأجنبية.. ماذا يحدث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا في بداية تعاملات الأربعاء، الموافق 28 أغسطس 2024، حيث سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني:

48.64 جنيه للشراء

48.74 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.70 جنيه للشراء

48.78 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

المصرف المتحد:

48.65 جنيه للشراء

48.75 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.69 جنيه للشراء

48.79 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل العملات الأخرى:

الريال السعودي: 3.75 ريال سعودي

اليورو: 0.89 يورو

سعر الدولار في السوق السوداء:

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو 49.47 جنيهًا للشراء، و48.97 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري:

الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع

الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع

الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع

الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع

اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع

الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع

الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع

تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي بمصر، مع وجود بعض التباين الطفيف بين البنوك في أسعار الشراء والبيع.

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