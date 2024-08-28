للبيع والشراء.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء في مصر 28-8-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي كثر استعمالها على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

متى ينزل سعر الذهب

وقبل بداية تعاملات اليوم الأربعاء، شهدت أسعار الذهب انخفاضات بجميع الأعيرة ليتراجع سعر الجنيه الذهب، وكذلك لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 لاقل مستوى خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا بنحو 14 دولارا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب عالميًا حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض في مصر والعالم، ولكن رغم التقلبات، بقى الذهب هو سيد الملاذات الآمنة التي يمكن اللجوء إليها للحفاظ على قيمة العملة في مواجهة التضخم.

وقد وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة متتالية منذ عام 2022، كما ارتفع بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، مع وصوله الآن إلى مستوى 3000 دولار للأوقية في الأفق.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2974 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3965 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,511

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,804

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,837

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,591

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,099

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,081

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,548

سعر سبيكة الذهب أوقية: 133,203

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,768

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,853

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 222,335

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 443,793

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,582

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,416,007

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,211,951

أقرأ أيضا:

ارتفاع جنوني في سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 27-8-2024

الاستقرار يُخيم علي سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 27-8-2024