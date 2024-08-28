للبيع والشراء.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء في مصر 28-8-2024
سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 للبيع والشراء، من كلمات البحث التي كثر استعمالها على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
متى ينزل سعر الذهب
وقبل بداية تعاملات اليوم الأربعاء، شهدت أسعار الذهب انخفاضات بجميع الأعيرة ليتراجع سعر الجنيه الذهب، وكذلك لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 لاقل مستوى خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا بنحو 14 دولارا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.
سعر الذهب عالميا
وشهدت أسعار الذهب عالميًا حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض في مصر والعالم، ولكن رغم التقلبات، بقى الذهب هو سيد الملاذات الآمنة التي يمكن اللجوء إليها للحفاظ على قيمة العملة في مواجهة التضخم.
وقد وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة متتالية منذ عام 2022، كما ارتفع بنسبة تزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، مع وصوله الآن إلى مستوى 3000 دولار للأوقية في الأفق.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2974 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3965 جنيهًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,511
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,804
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,837
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,591
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,099
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,081
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,548
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 133,203
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,768
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,853
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 222,335
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 443,793
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,582
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,416,007
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,211,951
أقرأ أيضا:
ارتفاع جنوني في سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 27-8-2024
الاستقرار يُخيم علي سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 27-8-2024
- أسعار الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- اسعار الذهب الآن
- اسعار الذهب اليوم في مصر
- اسعار الذهب النهارده
- كم اسعار الذهب النهارده
- سعر الذهب اليوم
- اسعار الذهب كم النهارده
- توقعات اسعار الذهب 2024
- اسعار الذهب غدا
- كم سعر الذهب النهارده
- سعر جرام الذهب عيار 21
- سعر الذهب النهاردة
- اسعار الذهب بكره
- سعر الذهب كم النهارده
- توقعات سعر الذهب 2024
- كم سعر الذهب
- سعر الذهب
- سعر الذهب غدا
- سعر الذهب بيع وشراء
- سعر جرام الذهب عيار 18
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز