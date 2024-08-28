سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 28-8-2024.. سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 28-8-2024 نحو 150.76 جنيه للشراء، 31. 160.جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

وخلال السطور التالية، الموجز يتناول أهم وآخر تحديثات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 28-8-2024، باعتبارها من أهم الموضوعات الخدمية الأكثر بحثًا على متصفح جوجل وأيضًا لمعرفة القارئ بكل ما هو جديد يطرأ على العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 28-8-2024

سعر الدينار الكويتي

وكان قد سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 27-8-2024، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

وتابع الكثير من المهتمين بأسواق العملات حركة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري باهتمام كبير خلال تداولات اليوم. وأظهرت آخر البيانات الصادرة عن مصادر رسمية استقرارًا نسبيًا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري دون تغيرات جوهرية عن اليوم السابق.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي، 150.76 جنيه للشراء، و160.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 167.30 جنيه للشراء، و152.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، عند 147.69 جنيه للشراء، و159.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، 150.89 جنيه للشراء، و162.51للبيع.



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 154.79 جنيه للشراء، و159.58للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، ببنك الاستثمار العربي، عند 151.96 جنيه للشراء، و161.80 للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند 158.79 جنيه للشراء، و159.90 للبيع

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 159.54 جنيه للشراء، و152.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات



سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 153.41 جنيه للشراء، و159.96 للبيع.

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