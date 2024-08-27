سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء27 أغسطس 2024 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، مما يعكس حالة من الثبات الاقتصادي في أسواق العملات. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.81 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع، وهو من الأسعار المرتفعة نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على الصعيد الدولي، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند حوالي 12.27 ريال سعودي. يعكس هذا الاستقرار قوة العملتين في الأسواق العالمية، ويبرز العلاقات الاقتصادية المتينة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

في البنوك المصرية، تراوحت أسعار صرف الدينار الكويتي بين البنوك المختلفة. ففي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدينار 159.17 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ السعر 158.79 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع، مما يبرز تنافسية بين البنوك لجذب العملاء.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار سعرًا أقل نسبيًا عند 154.79 جنيه للشراء و159.58 جنيه للبيع. وفي بنك الاستثمار العربي، كان السعر 151.96 جنيه للشراء و161.80 جنيه للبيع، مما يشير إلى تفاوت في الأسعار بين البنوك وفقًا للسياسات النقدية المختلفة.

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الدينار 167.30 جنيه للشراء و152.58 جنيه للبيع، وهو تفاوت كبير مقارنة ببعض البنوك الأخرى. أما في البنك الأهلي الكويتي، فقد سجل 150.76 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدينار 147.69 جنيه للشراء و159.63 جنيه للبيع، بينما سجل بنك كريدي أجريكول 150.89 جنيه للشراء و162.51 جنيه للبيع، مما يعكس تنافسًا واضحًا في السوق المصرفية.

استقرار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

بشكل عام، يظهر الدينار الكويتي استقرارًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، حيث يتراوح سعره بين 147.69 جنيه و167.30 جنيه للشراء، وبين 152.58 جنيه و162.51 جنيه للبيع. يعكس هذا الاستقرار الثقة في الدينار الكويتي كعملة قوية ومستقرة في السوق المالية المصرية، ويوفر مرونة للمستثمرين والعملاء في تبادل العملات بناءً على أسعار تنافسية.

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