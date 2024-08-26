سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-8-2024..بكام انهاردة؟

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-8-2024, حالة من الاستقرار النسبي في العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصري, وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم نحو 159.17 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يتساءل العديد من الناس عن سعر صرف الدينار الكويتي اليوم, لذا يتسعرض جريدة “الموجز” اليوم الإثنين 26-8-2024, وفقًا لشاشات عرض العملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

زاد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم إلى 158.81 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول اليوم 150.89 جنيه للشراء و162.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 154.79 جنيه للشراء و159.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات 153.41 جنيه للشراء و159.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي اليوم 150.76 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 167.30 جنيه للشراء و152.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 147.69 جنيه للشراء و159.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 159.54 جنيه للشراء و152.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

علا سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري إلى 159.86 جنيه للشراء و160.36 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 159.17 جنيه للشراء و159.92 جنيه للبيع في مساء اليوم.

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سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 25 أغسطس 2024 مقابل الجنيه والريال السعودي