عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 30-8-2024 في محالات الصاغة

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا في جميع أعيرة المعدن الأصفر للبيع والشراء، تزامنًا مع الاستقرار مع انخفاض عيار 21 بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأربعاء، وكذلك مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 30-8-2024 في محالات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

وترصد جريدة “الموجز” سعر الذهب اليوم الجمعة 30-8-2024 وفقًا لمحلات الصاغة، وسجلت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : بلغ 3931 جنيهًا للبيع، مقابل 3908 جنيهات للشراء.

: بلغ 3931 جنيهًا للبيع، مقابل 3908 جنيهات للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 : سجل 3440 جنيهًا للبيع، و3420 جنيهًا للشراء.

: سجل 3440 جنيهًا للبيع، و3420 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ 2948 جنيهًا للبيع، مقابل 2931 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14 : سجل 2299 جنيهًا للبيع، و2286 جنيهًا للشراء.

: سجل 2299 جنيهًا للبيع، و2286 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 27520 جنيهًا للبيع، و27360 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أونصة الذهب عالميًا اليوم 2500 دولار للبيع، مقابل 2499 دولارًا للشراء, وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع سجلته الأونصة يوم أمس بنسبة 0.8%، إذ سجل أدنى مستوى عند 2493 دولارًا للأونصة, وتمكن الذهب من إغلاق التداول للجلسة الرابعة على التوالي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

التوقعات المستقبلية

أشارت التوقعات إلى أن الذهب قد يواجه تصحيحًا سلبيًا ويتراجع إلى مستويات 2480 دولارًا للأونصة في حال خففت البيانات الأمريكية من توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء أن يحتاج الذهب إلى تصحيح سلبي لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود، مع إمكانية تسجيل مستويات تاريخية جديدة في المستقبل.

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