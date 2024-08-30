أجواء صيفية حارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت 31-8-2024

أجواء صيفية حارة.. في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمراقبة التغيرات اليومية في درجات الحرارة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن كالقاهرة والإسكندرية والمحافظات الأخرى ، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس.

تشمل هذه التحديثات تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة، مع تقديم تفاصيل دقيقة حول درجات الحرارة المتوقعة.

وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بيانًا يوضح التوقعات الجوية ليوم غدٍ السبت 31 أغسطس 2024.

من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما تكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلاً، فتتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل رطب على شمال البلاد، بينما يكون مائل للحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

- القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية، الصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة مئوية، المحسوسة 34 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 38 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة مئوية، المحسوسة 44 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

ويواصل موقع "الموجز" تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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