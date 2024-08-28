متى يبدأ فصل الشتاء 2024.. التفاصيل الكاملة لبدء فصلي الخريف والشتاء

يتساءل العديد من المواطنين عن متى يبدأ فصل الشتاء 2024، وذلك لمعرفة موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القلية الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يجعل الشخص يشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل اكبر من المعتاد.

موعد بدء فصل الشتاء 2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي موعد بدء فصل الشتاء:

من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء فلكيًا وجغرافيًا يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية، على أن ينتهي يوم 20 من مارس، ويبدأ بعده فصل الربيع تحديدًا 21 مارس، وينتهي في 20 يونيو.

موعد بدء فصل الخريف

ومن جانبه كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد بدء فصل الخريف من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، وهو يوم الاعتدال الخريفي، ووقت تعامد الشمس على خط الاستواء، وطوله 89 يوما و20 ساعة.

موعد بدء الشتاء

ما هي سمات بدء فصل الشتاء؟

يتميز فصل الشتاء بعدة سمات نذكر منها الآتي:

- انخفاض درجات الحرارة التي تتحول معها الأجواء إلى باردة أو شديدة البرودة خلال ساعات النهار والليل

-توافر الفرص لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة

حالة الطقس اليوم الأربعاء

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر.

موعد بدء الشتاء

وتشهد الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، وجود غطاء سحابي على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق متفرقة من الوجه البحري، يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة في الظل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر، تشهد وجود أجواء حارة، كما تتأثر بعض المناطق بنشاط الرياح، مع وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب البلاد.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة: العظمي 36، الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 33، الصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 40، الصغرى 29

شبين الكوم: العظمى 35، الصغرى 27

الفيوم: العظمى 37، الصغرى 26.

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