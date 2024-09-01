‎اليوم الاحد.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الأحد حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، وسط توقعات باستمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

متى يتحسن الطقس

ومتوقع اليوم أيضا حدوث شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، فيما كشف خبراء الأرصاد عن تزايد فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق تفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية ..

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:

القاهرة: 34 25

الإسكندرية: 32 24

العاصمة الإدارية: 35 26

6 أكتوبر: 35 25

بنهــــا: 34 24

دمنهور: 33 25

وادي النطرون: 33 25

كفر الشيخ: 33 24

المنصورة: 34 25

الزقازيق: 34 24

طنطا: 33 24

دمياط: 32 27

بورسعيد: 32 27

الإسماعيلية: 36 24

السويس: 36 25

العريش: 33 24

رفح: 32 23

رأس سدر: 36 26

كاترين: 30 16

الطور: 35 28

طابا: 33 26

شرم الشيخ: 39 29

العلمين: 32 23

مطروح: 31 24

السلوم: 32 24

سيوة: 38 25

رأس غارب: 39 29

الغردقة: 39 29

سفاجا: 38 28

مرسى علم: 39 30

شلاتين: 39 31

حلايب: 35 30

أبو رماد: 38 31

رأس حدربة: 35 30

الفيوم: 37 25

بني سويف: 37 25

المنيا: 38 24

أسيوط: 39 25

سوهاج: 40 27

قنا: 43 28

الأقصر: 43 29

أسوان: 43 29

الوادي الجديد: 42 28

أبو سمبل: 43 29





‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 2 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

حالة الطقس في الايام المقبلة

حالة الطقس الثلاثاء 3 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 40 41

درجات الحرارة يوم الخميس 5 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 39 40

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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