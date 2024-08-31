‎تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 31 أغسطس 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، يشهد اليوم السبت، طقسا حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

متى يتحسن الطقس

ويتوقع خبراء الطقس أن تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وكشف خبراء الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبوسمبل وجنوب الوادى الجديد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على النحو التالي:

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 36 26

6 اكتوبر 36 25

بنها 35 24

دمنهور 33 25

وادى النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 32 26

بورسعيد 32 27

الاسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

كاترين 31 17

الطور 35 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 38 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 38 24

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 30

حلايب 35 31

أبورماد 37 29

رأس حدربة 35 30

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 25

أسيوط 39 25

سوهاج 41 27

قنا 43 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 29

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 42 29

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 1 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

حالة الطقس في الايام المقبلة

حالة الطقس الإثنين 2 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

حالة الطقس الثلاثاء 3 سبتمبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.

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