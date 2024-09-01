طقس اليوم .. أجواء حارة ورطبة بالقاهرة والإسكندرية وتحذيرات من الشبورة والأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث من المنتظر أن يستمر الطقس حارًا ورطبًا خلال النهار على أغلب المناطق، بينما سيكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل.

يرصد " الموجز " في التقرير التالي درجات الحرارة ليوم الأحد.

درجات الحرارة

الشبورة المائية

حذرت الهيئة من انتشار شبورة مائية خفيفة في الفترة من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. تشمل هذه الشبورة طرقًا مؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

حركة الرياح والأمطار

تشير التوقعات إلى أن حركة الرياح ستكون معتدلة وتنشط أحيانًا على فترات متقطعة في معظم المناطق. كما توجد فرص لظهور أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



حالة البحر الأحمر والأبيض المتوسط

فيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن يكون البحر في حالة من خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون في حالة من معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح أيضًا شمالي غربي.



حالة الطقس اليوم في القاهرة

تشهد القاهرة اليوم طقسًا حارًا ورطبًا خلال النهار، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 34°C، بينما قد يشعر الناس وكأنها 36°C بسبب الرطوبة. في المساء، سيتحول الطقس إلى مائل للحرارة ورطب، مما قد يساهم في شعور إضافي بالراحة لبعض الوقت.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

في الإسكندرية، سيكون الطقس حارًا ومعتدلًا إلى حد ما، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 32°C، وقد يشعر الناس وكأنها 35°C. خلال الليل، سيسود الطقس المائل للحرارة والرطب، مع احتمال انخفاض درجات الحرارة مما قد يوفر راحة نسبية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

تتراوح درجات الحرارة العظمى في مختلف المدن والمحافظات على النحو التالي:

• القاهرة: 34°C، ولكنها قد تشعر وكأنها 36°C.

• الإسكندرية: 32°C، وقد تشعر وكأنها 35°C.

• شرم الشيخ: 39°C، والشعور سيكون بحدود 41°C.

• أسوان: 43°C، والشعور سيكون بحدود 44°C.

توقعات الطقس هذه تعكس تحسنًا طفيفًا في الأجواء مقارنةً بالأيام السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر والتقلبات المحتملة في حالة البحر.

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