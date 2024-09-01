حالة الطقس غدا الإثنين 2 سبتمبر.. أجواء شديدة الحرارة| تفاصيل

حالة الطقس غداً.. يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة باهتمام بالغ، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات. وفي إطار تلبية هذه الحاجة الملحة، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول التوقعات اليومية لدرجات الحرارة، لضمان استعداد المواطنين للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، غدًا الإثنين 2 سبتمبر 2024 ، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة طقس ليل غدا الإثنين، فأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة ، غدًا الإثنين :

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين يجب اتباعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة وهي كالتالي :

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

ويواصل موقع "الموجز" تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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