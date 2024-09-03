3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وبحسب توقعات الخبراء، ستسود أجواء حارة ورطبة خلال النهار في جميع المناطق، مع طقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي الليل، سيظل الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا، ورغم هطول الأمطار التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، إلا أن فرص سقوط الأمطار ستكون معدومة في الأيام المقبلة.

ويرصد الموجز خلال السطور التالية الظواهر الجوية على مصر خلال الأيام المقبلة.

ثلاث ظواهر جوية مؤثرة

كشفت الهيئة عن تفاصيل ثلاث ظواهر جوية رئيسية من المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة:

ظهور الشبورة المائية: من المحتمل تشكل شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح: يُتوقع أن تنشط الرياح بشكل متقطع على مختلف الأنحاء، مما قد يساعد في تلطيف الأجواء قليلاً.

ارتفاع نسبة الرطوبة: سيستمر ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث ستتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلاً في القاهرة والوجه البحري بين 80% و85%، والصغرى نهاراً بين 35% و40%. في السواحل الشمالية، ستتراوح الرطوبة العظمى بين 90% و95%، والصغرى بين 50% و55%. أما شمال الصعيد، فتتراوح العظمى بين 55% و60%، والصغرى بين 20% و25%.

في جنوب الصعيد، ستتراوح العظمى بين 30% و35%، والصغرى بين 15% و20%.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة:

الأربعاء 4 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34°، المحسوسة 36°.

السواحل الشمالية: العظمى 31°، المحسوسة 34°.

جنوب سيناء: العظمى 38°، المحسوسة 40°.

شمال الصعيد: العظمى 37°، المحسوسة 39°.

جنوب الصعيد: العظمى 41°، المحسوسة 42°.

الخميس 5 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33°، المحسوسة 35°.

السواحل الشمالية: العظمى 31°، المحسوسة 34°.

جنوب سيناء: العظمى 37°، المحسوسة 39°.

شمال الصعيد: العظمى 35°، المحسوسة 37°.

جنوب الصعيد: العظمى 39°، المحسوسة 40°.

الجمعة 6 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33°، المحسوسة 35°.

السواحل الشمالية: العظمى 31°، المحسوسة 34°.

جنوب سيناء: العظمى 37°، المحسوسة 40°.

شمال الصعيد: العظمى 35°، المحسوسة 37°.

جنوب الصعيد: العظمى 39°، المحسوسة 40°.

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