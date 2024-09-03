‎اليوم الثلاثاء.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، مع تتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس حار الرطب نهارًا على أغلب الأنحاء، على أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

ونوهت الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

متى يتحسن الطقس

وفي السياق، أوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية اعتبارًا من الأربعاء 4 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة 35 27

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 36 26

بنها 35 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 26

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 27

نخل 34 18

كاترين 30 16

الطور 35 28

طابا 33 27

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 36 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 30

حلايب 35 31

أبورماد 37 30

رأس حدربة 35 31

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 27

سوهاج 40 27

قنا 41 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 29

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 4 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 40 41

حالة الطقس في الايام المقبلة

درجات الحرارة يوم الخميس 5 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 39 40

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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