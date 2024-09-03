سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر تحديث يومي في البنوك

تصدر سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك محركات البحث جوجل، اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس، بعدما سجل انخفاضاً طفيفاً، في بداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، إذ انخفض سعر صرف الدولار بداخل البنك المركزي المصري اليوم وسجل للشراء نحو 48.46 جنيه، وللبيع نحو 48.59 جنيه.

وفيما يلي يستعرض لكم «الموجز» خلال السطور لتالية أخر تحديث لسعر صرف الدولار في البنوك المصرية.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء نحو 48.46 جنيه، وللبيع نحو 48.59 جنيه.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، للشراء نحو 48.53 جنيه، وللبيع نحو 48.63 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك التعمير والإسكان، للشراء نحو 48.49 جنيه، وللبيع نحو 48.59 جنيه.

وأتي سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، للشراء نحو 48.51 جنيه، وللبيع نحو 48.61 جنيه.

وجاء سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، للشراء نحو 48.55 جنيه، وللبيع نحو 48.66 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني NBK، للشراء نحو 48.49 جنيه، وللبيع نحو 48.59 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية ، للشراء نحو 48.51 جنيه، وللبيع نحو 48.61 جنيه.

وبلغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد، للشراء نحو 48.48 جنيه، وللبيع نحو 48.58 جنيه.

الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، للشراء نحو 48.49 جنيه، وللبيع نحو 48.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، للشراء نحو 48.49 جنيه، وللبيع نحو 48.59 جنيه.

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