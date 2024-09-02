فيتش تكشف توقعاتها لقرار المركزي بشأن الفائدة مع الاجتماع القادم للسياسات النقدية

توقعت شركة الأبحاث «BMI» التابعة لـ"فيتش سولويشنز" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الثاني من عام 2024، مع احتمالية خفض الفائدة بنسبة 12% في عام 2025، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الفائدة

توقعت «BMI» أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي حتى نهاية عام 2024. يأتي هذا التوقع على خلفية تراجع مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدلات التضخم في مصر.

انخفاض التضخم في مصر

وفقًا لتقرير سابق لـ"فيتش"، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مع استمرار تراجع التضخم من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025. ومن المتوقع أن يختتم التضخم العام ضمن النطاق الأعلى المستهدف من قبل البنك المركزي المصري وهو 9%. كما أشارت التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2024.

الربع الأخير من 2024

في حين لا تستبعد «فيتش» قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الرابع من العام إذا أعطى الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

سيعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس يوم الخميس المقبل، 5 سبتمبر، لدراسة مدى حاجة السوق المحلية إلى تشديد أو تخفيض الفائدة. كما ستستعرض اللجنة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر وأثر التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود، بالإضافة إلى الخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.

في اجتماعها الأخير في 18 يوليو، قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.

تظل هذه القرارات محورية في تشكيل المشهد الاقتصادي في مصر، وتأثيرها سيكون ملحوظاً على الاستثمارات والأسواق المالية في الفترة القادمة.

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