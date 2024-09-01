موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث أسعار الفائدة.. انخفاض أم تثبيت؟

يتزايد البحث خلال الساعات الراهنة موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث أسعار الفائدة، متسائلين عن هل يحدث انخفاض أم تثبيت لأسعار الفائدة، حيث يستعد البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار مهم بشأن أسعار الفائدة في الخامس من سبتمبر المقبل، إذ ستجتمع لجنة السياسات النقدية في هذا اليوم لتحديد اتجاه أسعار الفائدة، وهو ما يترقبه المستثمرون ورجال الأعمال بشغف نظراً لتأثيره الكبير على الاقتصاد المصري، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اجتماعها في الخامس من سبتمبر، حيث ستناقش تحديد سعر الفائدة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية استمرار تثبيت أسعار الفائدة، بعد قرارها الأخير في نهاية مايو الماضي. هذا الاجتماع يأتي في وقت حاسم، إذ يعتبر سعر الفائدة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

3 اجتماعات قادمة للجنة السياسات النقدية حتى نهاية 2024

من المتوقع أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ثلاث اجتماعات أخرى حتى نهاية عام 2024، حيث ستجتمع في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة. هذه الاجتماعات ستكون حاسمة في تحديد السياسات النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

توقع الخبير المصرفي وليد عادل أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بتاريخ 5 سبتمبر. يأتي هذا التوقع بناءً على الاستقرار الذي شهدته أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين، بعد الزيادة الكبيرة التي وصلت إلى 800 نقطة أساس في فبراير ومارس. عادل أشار إلى أن البنك المركزي قد يظل على موقفه نظراً للتوترات الجيوسياسية، واستقرار معدلات التضخم وسعر الصرف.

قرار الإبقاء على معدلات الفائدة

في اجتماعها الأخير في 18 يوليو، قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.

تظل هذه القرارات محورية في تشكيل المشهد الاقتصادي في مصر، وتأثيرها سيكون ملحوظاً على الاستثمارات والأسواق المالية في الفترة القادمة.

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